L'art dans le texte et le texte en art

Galerie Le 33 mai, 22 janvier 2022, Paris.

du samedi 22 janvier au dimanche 23 janvier à Galerie Le 33 mai

10 Oeuvres originales signées Eric Liot sur des épreuves du roman Bazaar. Une création artistique spécialement conçue pour les Nuits de la lecture, en miroir à la lecture musicale du roman. Il s’agit d’une collection inédite à découvrir à la galerie Le 33 mai les 22 et 23 janvier prochains. Créations d’Eric Liot et Anna Kache sur des pages du roman Bazaar de Julien Cabocel Galerie Le 33 mai 21 rue Le Regrattier 75004 Paris Paris Quartier Les Îles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T22:30:00;2022-01-23T11:00:00 2022-01-23T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Galerie Le 33 mai Adresse 21 rue Le Regrattier 75004 Paris Ville Paris lieuville Galerie Le 33 mai Paris

