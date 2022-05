L’ART DANS LA VILLE

2022-06-06 – 2022-06-06 L’Art dans la Ville : le retour ! Essayez de deviner de nouveau les titres et artistes des œuvres disséminées à travers la commune !

Ouvrez l’œil ! Du lundi 6 au dimanche 19 juin, une dizaine de reproductions d’œuvres picturales sont disposées dans les panneaux d’affichage de 2m² de la Ville. À vous de les reconnaître ! Vous avez été très nombreux l’année dernière à jouer à notre concours « l’Art dans la Ville ». La Ville de Saint-Brevin renouvelle son défi cette année !

Objectif : donner le titre et l’auteur des œuvres picturales présentées dans les panneaux d’affichage de la commune.

Pour cette 2e édition, les réponses risquent d’être plus difficiles à trouver. Les organisateurs ont fait preuve de beaucoup d’imagination…

Deux options pour jouer : Soit par papier en remplissant le formulaire disponible à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville ;

