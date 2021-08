L’ART DANS LA VILLE VISITE À VÉLO Le Mans, 4 septembre 2021, Le Mans.

L’ART DANS LA VILLE VISITE À VÉLO 2021-09-04 19:00:00 – 2021-09-04 20:45:00 Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans Sarthe

Découverte, à vélo, l’art dans l’espace public sous toutes ses formes : sculptures, fresques et installations. En partenariat avec la direction du développement des actions culturelles et l’association Cyclamaine. Votre guide sera Sabine Delaunay du service tourisme et patrimoine.

Rdv à la maison du Pilier-Rouge.

Billetterie uniquement à la maison du Pilier-Rouge.

dernière mise à jour : 2021-07-31 par