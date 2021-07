Annecy Conservatoire à Rayonnement Régional Annecy, Haute-Savoie L’art dans la ville Conservatoire à Rayonnement Régional Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

L’art dans la ville Conservatoire à Rayonnement Régional, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Annecy. L’art dans la ville

Conservatoire à Rayonnement Régional, le samedi 18 septembre à 14:30

À Annecy, les guides-conférenciers agréés par le ministère de la Culture accompagnent les visiteurs et les habitants dans leur découverte du patrimoine. Ils interviennent sur un territoire qui a obtenu le label Villes et Pays d’art et d’histoire. Rendez-vous devant le Conservatoire. L’art investit l’espace urbain pour émerveiller et interroger les passants. Découvrez des œuvres et des artistes à l’origine de ces créations. Visite conduite par Whitney Hahn, guide-conférencière Conservatoire à Rayonnement Régional 10 Rue Jean-Jacques Rousseau 74000 Annecy Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Conservatoire à Rayonnement Régional Adresse 10 Rue Jean-Jacques Rousseau 74000 Ville Annecy lieuville Conservatoire à Rayonnement Régional Annecy