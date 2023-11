L’art dans la nature : l’extravagant parcours lumineux de Dali Parc de la Villette Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 16 novembre 2023 au dimanche 21 janvier 2024 :

vendredi, samedi

de 17h00 à 22h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche

de 17h00 à 22h00

.Tout public. payant

Spectacle adapté à tous les publics.

Durée du spectacle 45 minutes.

Tous les participants, quel que soit leur âge, doivent acheter un billet pour accéder au spectacle.

L’ART DANS LA NATURE est une expérience lumineuse totalement innovante. Un lieu où la technologie et l’art se rencontrent. Une nouvelle forme de parcours qui transporte le visiteur dans des univers inexplorés, où les expériences sensorielles se mêlent aux œuvres surréalistes du célèbre artiste espagnol Salvador Dalí. La première occasion d’admirer les sculptures du génie de l’art, combinées à un spectacle lumineux et interactif qui a déjà été apprécié par plus de 1 500 000 spectateurs.

Rendez-vous à la Villette pour une nouvelle expérience : « L’art dans la nature », une balade lumineuse autour de l’univers de Salvador Dalí.

Cet événement est une nouvelle forme de divertissement où les installations lumineuses se mêlent aux œuvres surréalistes du célèbre artiste espagnol.

Cette expérience sera l’occasion d’admirer les sculptures surréalistes de Salvador Dalí, combinées à un spectacle lumineux et interactif, dans différents endroits du Parc de la Villette.

Parmi les œuvres exposées, les visiteurs pourront, entre autres, admirer : La danse du temps I, Alice au Pays des Merveilles, Eléphant de Triomphe ou encore Le Profil du temps : la fameuse montre molle !

L'Art dans la Nature - Salvador Dalí Universe

Parc de la Villette 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://artdanslanature.com/

