2022-12-10 14:00:00 – 2023-01-08 23:00:00

L'Art dans la Grange est de retour !

Cette édition marque la 30ème exposition collective dans les ateliers Frogaroo.

30ème expo, 30 jours, 30 artistes !

Peintres, photographes et sculpteurs présentent leurs créations originales et inédites.

Bienvenue à Ailloncourt pour trente jours de rencontres artistiques dans un cadre chaleureux et convivial !

Ouvert tous les jours de 14h à 23h.

Ouvert tous les jours de 14h à 23h.

Entrée libre. frogaroo@sfr.fr

