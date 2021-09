Pieusse Pieusse Aude, Pieusse L’ART CULTIVE LA VIGNE Pieusse Pieusse Catégories d’évènement: Aude

Pieusse Aude Pieusse 12 EUR Venez découvrir, au cours d’une balade vigneronne œnotouristique, nos domaines viticoles et notre patrimoine au milieu d’une nature aussi riche que variée. Dotés d’un verre à dégustation les participants apprécieront les spécificités de l’appellation et profiteront, au cours de quelques kilomètres, des étapes gastronomiques au cœur du vignoble. Réservation obligatoire grâce au bulletin d’inscription à télécharge sur la page Facebook ou le site internet de l’association “Pieusse Patrimoine”. Pass Sanitaire obligatoire – Respect des gestes barrières. pieusse.patrimoine@gmail.com +33 6 51 00 46 70 dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d'évènement: Aude, Pieusse