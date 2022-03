L’art contemporain comme producteur de connaissances Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

L’art contemporain comme producteur de connaissances Nice, 5 avril 2022, Nice. L’art contemporain comme producteur de connaissances Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard Nice

2022-04-05 – 2022-04-05 Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard

Nice Alpes-Maritimes L’art a toujours constitué une forme particulière de savoir, avec Gérard Vilar musee.chagall@culture.gouv.fr +33 4 93 53 87 20 http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard Nice

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard Ville Nice lieuville Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

L’art contemporain comme producteur de connaissances Nice 2022-04-05 was last modified: by L’art contemporain comme producteur de connaissances Nice Nice 5 avril 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes