Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, le samedi 4 juin à 16:30

Le Centro de Arte Moderna de la fondation Calouste Gulbenkian, le Musée Berardo ou encore le Musée d’Art, d’Architecture et de Technologie (MAAT) pour ne citer que l’une des plus récentes, le nombre d’institutions consacrées à l’art contemporain ne cesse d’augmenter à Lisbonne et dans le reste du Portugal. Musées ou fondations privées, cette tendance est le résultat de nombreux facteurs. Directeur de musées appartenant justement à des fondations et universitaires du monde muséal discutent du développement des institutions consacrées à l’art contemporain au Portugal ainsi que de leur futur.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T18:00:00

2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T18:00:00

