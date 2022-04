L’Art c’est du vent ! Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

L’Art c’est du vent ! Cabourg, 25 juin 2022, Cabourg. L’Art c’est du vent ! Cabourg

2022-06-25 – 2022-09-18

Cabourg Calvados Exposés à ciel ouvert, ces drapeaux d’œuvres originales d’art contemporain flottent dans les airs de part et d’autre du Casino, sur la promenade Marcel Proust ! Plus d’infos à venir. Exposés à ciel ouvert, ces drapeaux d’œuvres originales d’art contemporain flottent dans les airs de part et d’autre du Casino, sur la promenade Marcel Proust ! Plus d’infos à venir. Exposés à ciel ouvert, ces drapeaux d’œuvres originales d’art contemporain flottent dans les airs de part et d’autre du Casino, sur la promenade Marcel Proust ! Plus d’infos à venir. Cabourg

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse Ville Cabourg lieuville Cabourg Departement Calvados

Cabourg Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

L’Art c’est du vent ! Cabourg 2022-06-25 was last modified: by L’Art c’est du vent ! Cabourg Cabourg 25 juin 2022 Cabourg Calvados

Cabourg Calvados