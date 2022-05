L’Art au Vert Gruchet-le-Valasse, 4 juin 2022, Gruchet-le-Valasse.

L’Art au Vert Abbaye du Valasse 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse

2022-06-04 08:00:00 08:00:00 – 2022-09-02 22:00:00 22:00:00 Abbaye du Valasse 289 Rue de la Briarderie

Gruchet-le-Valasse 76210

Treize artistes ont choisi de se retrouver dans le parc de l’Abbaye du Valasse du 4 juin au 2 octobre 2022. L’association artistique « Expressions » et l’Abbaye du Valasse unissent leurs forces et proposent une promenade artistique de 3 km, en pleine nature, en bord de rivière et de l’étang, à l’ombre d’arbres remarquables en sous-bois ou au soleil bercé par le clapotis de la fontaine. Plasticiens, sculpteurs, céramistes, chaque artiste nous propose de jouer avec sa sensibilité, son imaginaire ou sa perception sensible de l’actualité et de la marche du monde, pour nous donner à voir des œuvres diverses et variées.

Ici, Daniel Jouen s’interroge sur le racisme, là Olivier Bonnet nous livre sa lecture de la guerre en Ukraine et son cortège de réfugiés, quant à Nadine Ledru, elle nous parle féminité et Eric Lecrocq Agribert et ses élèves nous proposent de nous élever vers les chemins fragiles de la poésie. Chacun distille un message ou choisit de laisser le promeneur donner libre cours à sa propre interprétation des œuvres qu’il va découvrir au détour d’un sentier, derrière un arbre, au milieu de l’eau ou à deux pas de l’Abbaye.

Catherine Bellest, Olivier Bonnet, Patrice Delaune, Annie-Claude Ferrando, Alain Jacomy, Daniel Jouen, Daniel Jules Roger, Gilbert Landthaler, Eric Lecrocq Agribert, Nadine Ledru, Sandrine Lepelletier, Brigitte Romazko et Patrice Thibout, nous donnent rendez-vous à l’Abbaye du Valasse, pour une balade en pleine nature et au milieu d’œuvres réalisées spécialement pour cette exposition et que vous pourrez voir évoluer de la fin du printemps au début de l’automne…

+33 2 32 84 64 64 https://www.abbayeduvalasse.fr/infos-evenement/lart-au-vert

