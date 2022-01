L’art au service de la restauration de tableaux suivi de L’art de voler, toute une science Salle de conférences du Potager du Dauphin, 18 février 2022, Meudon.

Salle de conférences du Potager du Dauphin, le vendredi 18 février à 19:00

**L’art au service de la restauration de tableaux** Sans la science, pas de pigments de couleur et sans pigments, pas d’œuvres d’art ! Avec Gabriella Szatanik-Perrier, restauratrice, et Émilie Checroun, restauratrice de peintures murales et chargée d’analyse au laboratoire EPITOPOS. **L’art de voler, toute une science** Ce sujet permettra de faire le lien entre les artistes auteurs d’œuvres d’art inspirés par les institutions scientifiques de Meudon : l’Observatoire, le Hangar Y, l’ONERA et le CNRS. Avec Marianne Lombardi, directrice du musée d’art et d’histoire, un artiste, Denis Guthleben, historien du CNRS. Modération par Virginie Guiton-Agneray, journaliste.

Adolescents et adultes

Projection et discussion autour de deux documentaires.

