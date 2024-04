L’art au secours de la santé Médiathèque Guingamp, mardi 9 avril 2024.

A l’occasion de la journée mondiale de la santé le 7 avril, le conseil citoyen de Guingamp Paimpol Agglomération a souhaité apporter sa contribution à cette cause en organisant un mois de la santé et des arts. Exposition de photos et de tableaux relatant la lutte pour le maintien d’un service hospitalier de qualité sur le territoire guingampais.

Entrée gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Dans le hall. .

Début : 2024-04-09 12:00:00

fin : 2024-04-26

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne mediatheque@ville-guingamp.com

