Niort Deux-Sèvres Niort EUR L’Art au menu, chaque 3e jeudi du mois à 12h30 : découverte d’une oeuvre, d’un personnage ou d’un objet au cours d’une visite guidée de 30 minutes. Ce mois-ci : Alphabet, Robert Combas. Dans le cadre de l’exposition “ABC ART, l’alphabet de l’école au musée”, venez découvrir l’univers de l’artiste contemporain Robert Combas, chef de file de la figuration libre. Cet Alphabet de 1986 déploie à travers chaque lettre l’univers si spécifique de l’artiste. Dans la limite des places disponibles.

+33 5 49 78 72 00

Musée Bernard d'Agesci 26 avenue de Limoges Niort

