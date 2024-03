L’Art au Jardin Le Clos Med’Art Saint-Médard-d’Aunis, vendredi 31 mai 2024.

L’Art au Jardin Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Le Clos Med’Art

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le Clos Med’Art accueille l’Art au Jardin

Parcours au sein d’un jardin privé autour de 5 artistes locaux :

Renée COMINASSI sculpture et céramique

Anne DELECLUSE peinture et aquarelle

Catherine LAMBOURG mosaïque et dalle de verre

Véronique MAXIN sculpture

Viviane PEREZ LORENZO peinture et art numérique

Le Clos Med’Art 2, rue des Écoles 17220 Saint-Médard-d’Aunis Saint-Médard-d’Aunis 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 28 20 50 90 Parcours artistique (peinture, sculpture, céramique, mosaïque) dans le jardin. Parking école à proximité

©Luc COMINASSI