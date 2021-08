L’Art au gré des Chapelles Maison du Patrimoine, 1 septembre 2021, Mesquer.

L’Art au gré des Chapelles

du mercredi 1 septembre au dimanche 3 octobre à Maison du Patrimoine

En partenariat avec l’association AP2A et les communes de la presqu’île de Guérande, la maison du Patrimoine et les chapelles ouvrent leurs portes à l’art contemporain et accueillent le public pendant tout le mois de septembre. La maison du Patrimoine accueillera un éventail des œuvres de l’ensemble des artistes exposant en Presqu’île. [www.artaugredeschapelles.fr](http://www.artaugredeschapelles.fr/)

Maison du Patrimoine Place de l’Hôtel 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T14:30:00 2021-09-01T18:30:00;2021-09-02T14:30:00 2021-09-02T18:30:00;2021-09-03T14:30:00 2021-09-03T18:30:00;2021-09-04T14:30:00 2021-09-04T18:30:00;2021-09-05T14:30:00 2021-09-05T18:30:00;2021-09-06T14:30:00 2021-09-06T18:30:00;2021-09-07T14:30:00 2021-09-07T18:30:00;2021-09-08T14:30:00 2021-09-08T18:30:00;2021-09-09T14:30:00 2021-09-09T18:30:00;2021-09-10T14:30:00 2021-09-10T18:30:00;2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T18:30:00;2021-09-12T14:30:00 2021-09-12T18:30:00;2021-09-13T14:30:00 2021-09-13T18:30:00;2021-09-14T14:30:00 2021-09-14T18:30:00;2021-09-15T14:30:00 2021-09-15T18:30:00;2021-09-16T14:30:00 2021-09-16T18:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00;2021-09-20T14:30:00 2021-09-20T18:30:00;2021-09-21T14:30:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T14:30:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T14:30:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-26T14:30:00 2021-09-26T18:30:00;2021-09-27T14:30:00 2021-09-27T18:30:00;2021-09-28T14:30:00 2021-09-28T18:30:00;2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T18:30:00;2021-09-30T14:30:00 2021-09-30T18:30:00;2021-10-01T14:30:00 2021-10-01T18:30:00;2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T18:30:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T18:30:00