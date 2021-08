L’Art au Gré des Chapelles – chapelle St Louis Chapelle St Louis, 1 septembre 2021, Mesquer.

du mercredi 1 septembre au dimanche 3 octobre à Chapelle St Louis

Artiste née en 1962 vivant en Bretagne. Elle acquiert le goût du dessin en découvrant dans la bibliothèque de son père, un livre de Léonard de Vinci. Depuis cette date, la ferveur de la création l’habite. Ses portraits féminins sont épurés au regard expressif. Les traits sont mis en valeur par un décorum et un environnement très élaboré, aux couleurs thématiques soigneusement choisies. Celles-ci accentuent plus encore l’impact de ces personnages et de l’anecdote ou de la mise en situation qui s’ensuivent. Son œuvre est l’aboutissement de trente-cinq ans d’exploration artistique. Ses tableaux sont construits de fond épais grâce au couteau et aux médiums modernes qu’elle emploie ainsi que de mélanges de peinture, de fusain et de pastel gras qu’elle superpose à tous ses effets de matières. La couleur de ses oeuvres est exploitée de façon à créer des contrastes essentiellement chaud et froid qu’elle affectionne tout particulièrement. Le but étant de synthétiser les formes afin qu’elles se situent sur une frontière entre la figuration et l’abstraction. Ses expositions en France et en Europe lui permettent de se confronter à des styles divers et variés l’aidant à visualiser l’art qui lui est propre.

Chapelle St Louis Rue du Treyo 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



