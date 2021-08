Mesquer Chapelle Notre-Dame de Merquel Loire-Atlantique, Mesquer L’Art au Gré des Chapelles : Chapelle Notre-Dame de Merquel Chapelle Notre-Dame de Merquel Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du mercredi 1 septembre au dimanche 3 octobre à Chapelle Notre-Dame de Merquel

Ce 16e rendez-vous artistique et culturel, axé sur la rencontre entre l'art contemporain et le patrimoine, vous convie à une découverte originale de la presqu'île guérandaise. 27 artistes contemporains de renommée nationale et internationale, exposent leurs œuvres (pastels, sculptures, aquarelles, peintures) dans 13 chapelles du territoire La Baule-Presqu'île de Guérande. C'est l'occasion de visiter ces chapelles, qui pour la plupart sont habituellement fermées au public. Les visites sont gratuites. Artiste à la Chapelle Notre-Dame de Merquel : ABEL

Chapelle Notre-Dame de Merquel
Route de Merquel 44420 Mesquer
Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T14:30:00 2021-09-01T18:30:00;2021-09-02T14:30:00 2021-09-02T18:30:00;2021-09-03T14:30:00 2021-09-03T18:30:00;2021-09-04T14:30:00 2021-09-04T18:30:00;2021-09-05T14:30:00 2021-09-05T18:30:00;2021-09-06T14:30:00 2021-09-06T18:30:00;2021-09-07T14:30:00 2021-09-07T18:30:00;2021-09-08T14:30:00 2021-09-08T18:30:00;2021-09-09T14:30:00 2021-09-09T18:30:00;2021-09-10T14:30:00 2021-09-10T18:30:00;2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T18:30:00;2021-09-12T14:30:00 2021-09-12T18:30:00;2021-09-13T14:30:00 2021-09-13T18:30:00;2021-09-14T14:30:00 2021-09-14T18:30:00;2021-09-15T14:30:00 2021-09-15T18:30:00;2021-09-16T14:30:00 2021-09-16T18:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00;2021-09-20T14:30:00 2021-09-20T18:30:00;2021-09-21T14:30:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T14:30:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T14:30:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-26T14:30:00 2021-09-26T18:30:00;2021-09-27T14:30:00 2021-09-27T18:30:00;2021-09-28T14:30:00 2021-09-28T18:30:00;2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T18:30:00;2021-09-30T14:30:00 2021-09-30T18:30:00;2021-10-01T14:30:00 2021-10-01T18:30:00;2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T18:30:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T18:30:00

