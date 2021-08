L’Art au Gré des Chapelle – Chapelle Notre Dame de Merquel Chapelle Notre Dame de Merquel, 1 septembre 2021, Mesquer.

**Artiste : ABEL** Mes parents m’ont envoyé à Pondichéry pour y vivre. Après avoir passé mon baccalauréat des arts (BFA), j’ai commencé ma carrière en tant que designer textile. Mon ami et artiste J. EJOUMALE m’a aidé à m’impliquer dans le domaine de l’Art. J’ai participé à de nombreuses expositions. Chaque année je rejoins J.EJOUMALE pour vivre et travailler en Belgique et en France pendant trois mois pour organiser des cours d’aquarelle. En l’absence d’écoles spécialisées dans l’aquarelle, j’ai gagné ma maîtrise dans cette technique en passant de 5 à 6 heures par jour dans les espaces ouverts pratiquant et perfectionnant cette technique. Les portraits de notre professeur d’art M. RAJARAJAN, Les espaces urbains de M. NATESAPRABHU et les scènes de village représentées par l’artiste M.RAHIM m’inspirent dans mon travail. Sans utiliser les couleurs noire et blanche, la diffusion de couches minces de couleurs claires et le passage progressif à des couches plus sombres permettent aux figures d’acquérir trois dimensions… C’est toujours une surprise que d’essayer de contrôler le flux de couleurs sur un papier humide en utilisant des pinceaux et d’autres techniques et ne jamais savoir si cela sera un succès ou non. La transformation progressive des espaces blancs, petits ou grands en images souhaitées est magnifique… Les scènes vertes et sèches du village, les routes de la ville, les hauts bâtiments des villes, quel que soit le sujet, le contraste créé par les rayons du soleil ont toujours intrigué et a inspiré mes œuvres d’art.

Chapelle Notre Dame de Merquel Route de Merquel 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



