L’Art au fil de la Rance : Une Rance à soi, 27 mai 2023, Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance.

L’Art au fil de la Rance : Une Rance à soi

Jardins de la mairie & de la médiathèque Plouër-sur-Rance Cotes-d’Armor

2023-05-27 – 2023-07-30

Pour la 9ème édition de son Festival d’art contemporain, l’Art au fil de la Rance en partenariat avec la commune de Plouër-sur-Rance invite l’exposition itinérante Une Rance à Soi à installer ses tipis nomades à Plouër-sur-Rance au cœur du village dans le jardin de la mairie et de la médiathèque.

Une Rance à Soi est une exposition nomade dont la vocation est la mise en lumière de 12 femmes nées l’étranger qui ont trouvé un ancrage et un élan vital autour de la vallée de la Rance pour un nouveau départ, une autre vie. Sa mise en scène audacieuse et le design inédit de ses 11 tipis nomades géants favorisent l’immersion des visiteurs et l’intimité nécessaire autant de rencontres visuelles et sonores exceptionnelles.

L’exposition questionne positivement les thèmes du déracinement et de l’intégration des femmes à une nouvelle terre d’accueil. Le visiteur déambule de tipi en tipi à sa convenance. Chaque parcours est illustré de trois photographies en noir et blanc ainsi que d’un podcast sonore.

Les voix, les musiques et les histoires qui s’écoutent réagissent en symbiose avec les images.

Évènements prévus autour de l’exposition

– un vernissage le vendredi 9 juin 2023

– une performance de dance contemporaine par Mariana Montoya

Yepes, colombienne chorégraphe et danseuse

– Une rencontre littéraire avec un auteur et plusieurs femmes

du projet sur le thème de l’exil, du déracinement et de l’intégration

– une rencontre avec l’équipe artistique et les femmes de l’exposition

helenedesegogne@hotmail.com http://www.artaufildelarance.com/

