L’art au féminin Bibliothèque Drouot Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 12 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Cette conférence, animée par Eric Parmentier, historien de l’art, s’interroge sur la place des femmes dans l’art depuis la Renaissance.

Dans un article de 1971 resté célèbre (« Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? »), l’historienne américaine Linda Nochlin pointait l’absence criante de femmes dans une histoire de l’art construite, pensée et articulée essentiellement par des hommes.

Alors que, depuis quelques décennies déjà, ce récit figé fait l’objet de critiques et de remises en question (travaux théoriques, œuvres d’art, expositions…), la conférence reviendra sur la place des femmes dans l’art depuis la Renaissance.

Quels obstacles ont empêché leur reconnaissance et leur postérité (conditions de production, accès à la formation, canons imposés…) ? De quels changements ont-elles été les actrices au cours du XXe siècle, et en particulier à l’orée des années 1960, où elles ont bénéficié d’une visibilité nouvelle ? Peut-on pour autant parler d’un art spécifiquement « féminin » ? Et quel constat poser en ce début de XXIe siècle ?

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr

Eric Parmentier Marie-Gabrielle Capet