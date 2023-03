L’art au coeur des vignes Le Barouillet Pomport Pomport Catégories d’Évènement: Dordogne

Pomport

L’art au coeur des vignes Le Barouillet, 31 mars 2023, Pomport Pomport. L’art au coeur des vignes Château Barouillet Le Barouillet Pomport Dordogne Le Barouillet Château Barouillet

2023-03-31 – 2023-03-31

Le Barouillet Château Barouillet

Pomport

Dordogne Pomport Différents artistes exposent leurs œuvres au Château Barouillet. L’association » l’art au cœur des vignes » organise cette 3ème rencontre entre la vigne et l’art contemporain. Différents artistes exposent leurs œuvres au Château Barouillet. L’association » l’art au cœur des vignes » organise cette 3ème rencontre entre la vigne et l’art contemporain. +33 6 15 50 36 73 ©OTBSD_IVBD

Le Barouillet Château Barouillet Pomport

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Pomport Autres Lieu Pomport Adresse Pomport Dordogne Le Barouillet Château Barouillet Ville Pomport Pomport Departement Dordogne Lieu Ville Le Barouillet Château Barouillet Pomport

Pomport Pomport Pomport Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomport pomport/

L’art au coeur des vignes Le Barouillet 2023-03-31 was last modified: by L’art au coeur des vignes Le Barouillet Pomport 31 mars 2023 Château Barouillet Le Barouillet Pomport Dordogne Dordogne Le Barouillet Pomport Pomport

Pomport Pomport Dordogne