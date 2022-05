L’Art au Château Peyreyre Saint-Martin-Lacaussade Saint-Martin-Lacaussade Catégories d’évènement: Gironde

Cet évènement présente des auteurs locaux et régionaux qui mettent l'accent sur notre langue régionale le Saintongeais! Ces auteurs patoisants nous permettent de redécouvrir cette langue étonnante et pleine d'humour. Au total une quinzaine d'auteurs connus est moins connus ont répondu présents pour cette rencontre qui se déroulera dans un cadre viticole au château Peyreyre, producteur de vins de Blaye Côtes de Bordeaux. L'accès sera libre et gratuit, les visites du vignobles et des chais seront disponibles ainsi que toutes les dégustations de vins.

