Le Couvent, le dimanche 18 juillet à 16:00

L’Art Attrape présente DIMANCHE 18 JUILLET Début des festivités : 16H00 Adhésion à l’entrée 2€ minimum + Chapeaux (prix libre) en fin de représentation Toute la prog’ du festival : [https://www.facebook.com/events/1101309157041580](https://www.facebook.com/events/1101309157041580) *************************** JARDIN DES KIDS 16H – 20H : manège, initiation DJ, ateliers cirque et bar à sirop COMPAGNIE DU BASTRINGUE (30) – CACOPHONIUM Manège-théâtre musical à pédales [Jeune public de 1 à 6 ans] Manège instrumentalisé avec à son bord: chefs d’orchestre, tirettes et manettes sonores pour jouer un petit concert cacophonique tout en chevauchant la giraf’sophone, les drakkar-violoncelles, la baleine-harpe et le crabe-tambour. ———- Soutien : Conseil général du Gard cie-lebastringue.com Vidéo : [https://youtu.be/g7fF4zqPy9I](https://youtu.be/g7fF4zqPy9I) *************************** ATELIERS CIRQUE par ZIMZAM (13) Initiation au cirque pour tous publics ! Participation de 5€ *************************** INITIATION DEEJAYING par SELECTER THE PUNISHER & DUFF Initiation au deejaying pour les enfants En partenariat avec Festimômes (Art’Euro) *************************** HUMAN E.T CREW & friends : DJ Sets en continu ! *************************** SPECTACLES : MARION PASTOR (13) – A MODELER En cours de création – Performance théâtrale ou installation vivante pour espaces non-dédiés [A partir de 12 ans] Immobile et muette, une statue (vivante) est temporairement installée pour orner le jardin public. Pourtant, si elle semble inanimée, elle ne tarde pas à ouvrir les yeux, et nous donne accès à ses pensées secrètes… A travers la figure de la statue, cette performance explore différentes facettes de représentations et interroge la capacité à se mettre en mouvement et à sortir de la sidération. De la femme-objet à modeler, victime des injonctions à correspondre et à s’adapter, à la femme-monstre, traversant archétypes et mythologies, elle tente de s’émanciper de ces projections subies. ———- Conception, écriture et interprétation : Marion Pastor / Mise en scène, dramaturgie et régie : Alice Leclerc Remerciements : Natacha Kmarin, Elodie Quenouillère, Pamela Pantoja, Lise Icard, Renaud Pellegrino, Marie Capdeville, Guylaine Pastor > En partenariat FAI-AR pour l’insertion professionnelle des apprentis de la promo Hervée de Lafond *************************** DIDIER SUPER – TA VIE SERA PLUS MOCHE QUE LA MIENNE Conte moderne pour adultes [Pour tout public averti] On lui avait prédit une carrière très courte. Ca fait maintenant 12 ans que la marque DIDIER SUPER continue de toujours mieux vous satisfaire, vous tous, qui en êtes réduits à devoir payer pour rire tant votre vie est fade, et nous vous en remercions. Pour son 5ème spectacle, « l’artiste » tente de vous raconter l’histoire d’un chômeur qui rencontre une fée… Le consommateur sera surpris de constater que ce produit théâtral conjugue à la fois qualité artistique et accessibilité (au peuple). Ainsi, le public de qualité verra son estime de soi « brossée », tandis que la plèbe se verra « éduquée ». Soyez certains que dans cette gamme de prix, les autres trucs sont moins bien. ———- Artiste : Didier Super / Régisseur son et lumière : Jason Niemczuk / Mise en scène : Juliette Marre et Christophe Correia didiersuper.com [https://dai.ly/x1g94za](https://dai.ly/x1g94za) fb/didiersuper *************************** CARTE BLANCHE A QUALITE STREET (56) CONFÉRENCE DE CLÔTURE Théâtre de rue [Tout public] “À l’heure de toutes les dématérialisations, en ce temps digital aux possibles technologiques étourdissants, nous nous heurtons à la finitude des ressources et à la solitude d’individus isolés au coeur même de réseaux censément sociaux. Nos jours sont traversés par des vents contraires. Les transhumanistes, comptant dans leurs rangs les plus hauts noms des dirigeants de GAFA, orientent leurs efforts vers une humanité augmentée, veulent repousser le seuil de la mort, et se ruent de concert vers la création d’une intelligence artificielle.” Gildas Puget de la compagnie Qualité Street est l’artiste parrain de l’Art Attrape 2021. Connaissant ses talents d’artiste de rue, de clown, d’orateur, nous lui avons laissé carte blanche pour expérimenter durant quelques jours de résidence. La lourde tâche qui lui incombe : nous présenter les fruits de sa recherche en clôture du festival. ———- De et avec Gildas Puget qualitestreet.com *************************** Ouverture du parc à 12h / Début à 16h – Adhésion à l’entrée 2€ / Chapeaux (prix libre) en fin de représentation. Tickets en vente sur place pour manège, ateliers et bar à sirop. Couvent Levat / 52, rue Levat 13003 Marseille L’Art Attrape est un projet porté par Faire Briller Les Étoiles avec Le Cirk Biz’art En partenariat avec L’Atelier Juxtapoz, La Friche la Belle de Mai, Lieux Publics – Centre national et pôle européen de création pour l’espace public, Marsatac Agency, Art’Euro, Zim Zam

adhésion 2€ / participation au chapeau

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2021-07-18T16:00:00 2021-07-18T23:00:00