L’Art Attrape 2022 Marseille 3e Arrondissement, 7 juillet 2022, Marseille 3e Arrondissement.

L’Art Attrape 2022

Différents lieux dans Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-07-07 – 2022-07-10

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

L’Art Attrape c’est un temps fort de diffusion artistique en extérieur, du 07 au 10 juillet 2022 qui propose une programmation mêlant théâtre de rue, cirque, danse, musique.



L’émergence et la création sont mises à l’honneur avec des formes en cours de création, en reprise, en « crash-test » ou encore en avant-première. C’est aussi l’occasion de (re)découvrir des spectacles coup-de-cœur dont on ne se lasse toujours pas !



• Jeudi 7 juillet – Friche La Belle de Mai

Les Filles du Renard Pâle (51) – Résiste

Funambule et rock’n’roll



• Vendredi 8 juillet – Friche Belle de Mai – On Air 2022

– Mekanik Kantatik (13) – Concert

Voyage electro-latino sexy et exotique (Partenariat Fiesta des Suds)

– Oxyput (84) – Full Fuel

Danse urbaine contemporaine / Pogo

– Deadwood (41) – Concert

Electro blues



• Samedi 9 juillet – Le Couvent

– Les Batteurs de Pavés (CH) – Richard III ou le pouvoir fou

Lointainement d’après William Shakespeare

– Théâtre de Caniveau (07) – En attendant le 3e type…

Duo fraternel pour clowns survivalistes

– Okidok (BE) – In Petto

Duo clownesque

– Jabu-Jabu (13) – Des fois, je dis n’importe quoi

Solo théâtral (Partenariat Fai:ar)

– Palavas Vegas (38) – Cassy 2000, La Star c’est toi !

Caravane photos interactive

– Collectif Microfocus (13)

Ateliers Magie

– Zim Zam (84)

Ateliers Cirque



• Dimanche 10 juillet – Le Couvent

– Les Batteurs de Pavés (CH) – Les Misérables

Librement inspiré de Victor Hugo

– Spectralex (37) – Virgina Vülv

Conférence décalée sur l’art contemporain

– Julie Fache (13) – J’ai vu Louisa

Personnage marionnettique et itinérant à la rencontre des habitants (Partenariat Fai:ar)

– Collectif Microfocus (13)

Ateliers Magie

– Zim Zam (84)

Ateliers Cirque



• Dimanche 10 juillet – Le Cancan

Tout de Suite (38) – L’amour est plus fort que tout

Golden shower d’amour pour make la France sex again

Faire Briller Les Etoiles présente L’Art Attrape 2022 du 07 au 10 juillet 2022

Friche La Belle de Mai – Le Couvent – Le Cancan

https://www.facebook.com/events/686604535738523

Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-06-20 par