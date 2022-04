L’ART AFRICAIN EN LUMIÈRE Galerie Athanor, 7 mai 2022, Gaillac.

L’ART AFRICAIN EN LUMIÈRE

du samedi 7 mai au samedi 18 juin à Galerie Athanor

Du 7 mai au 21 juin, la Galerie Athanor rue des Pénitents accueille, en partenariat avec l’association Tarn Terang’ART le Off de l’un des plus grands rendez-vous de l’art contemporain la Biennale Dak’Art organisée à Dakar, au Sénégal. Le public albigeois pourra ainsi découvrir des oeuvres d’artistes africains comme Awa N’Diaye, Frank-Russel Bidounga, Lamine Mane, Meissa Fall,…complétées du travail de deux Albigeois : l’artiste Sophie Noël, spécialisée dans l’assemblage de matériau de récupération et un jeune peintre émergent plein de talent Iro Mushoku. Cette exposition parcourt la notion de transformation à l’image de la forge, ce lieu de création où les métaux trouvent une autre vie sous le savoir-faire et l’intuition artistique de l’homme. Ainsi, les oeuvres exposées prennent en compte cette thématique sur différents médiums comme les dessins, les peintures, les sculptures, les modelages, et les photos. **Du 7 mai au 21 juin à la galerie Athanor, 10 rue des Pénitents.** **Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.** **Vernissage le samedi 7 mai à 16h et** **clôture le samedi 18 juin à 16h.** **Plus d’infos : 07 82 79 90 09**

Galerie Athanor Rue des Pénitents blancs 81000 albi Gaillac Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

