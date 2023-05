L’art affranchi Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 11 mai 2023, Paris.

Du jeudi 11 mai 2023 au mercredi 06 septembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Une exposition de l’association d’Anvers aux Abbesses.

En 2020-2021, période de confinements où les rassemblements étaient limités, les artistes d’Anvers Aux Abbesses poursuivirent à distance leur action artistique et associative avec l’ART POSTAL.

Selon leur créativité, ils transformèrent une ou plusieurs enveloppes, affranchies et acheminées par la poste à un.e artiste d’Anvers aux Abbesses, continuant ainsi à entretenir les liens si essentiels entre les membres de l’association.

C’est le produit des échanges épistolaires de cette période d’isolement, augmenté aujourd’hui de quelques enveloppes qui suivirent, que nous vous présentons.

ANVERS AUX ABBESSES – ART POSTAL

Créée en 1995, l’association d’Anvers Aux Abbesses

regroupe plus d’une centaine d’artistes habitant ou

travaillant à Montmartre, entre les 9e et 18e arrondissements.

Son objectif : promouvoir l’art dans nos quartiers et favoriser les

rencontres entre les artistes et le public. Elle fédère les artistes

autour de thèmes d’inspiration citoyenne (Commémoration du droit de vote

des femmes françaises, Construction de l’Europe des 27, Chute du mur de

Berlin…)

Chaque année, d’Anvers aux

Abbesses organise les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes,

le troisième week-end de novembre. Une centaine

d’exposants accueillent les visiteurs dans une ambiance

conviviale dans plus de 50 lieux de création,

ateliers, galeries, boutiques ou domiciles.

À cette occasion, chaque artiste réalise une œuvre de petit

format, appelée « Émile ». Ces « Émiles »

sont exposés et vendus au Point d’accueil pendant les

journées Portes Ouvertes.

Cette année, les Portes Ouvertes des ateliers d’artistes se

tiendront du vendredi 17 au lundi 20 Novembre 2023.

Petite Histoire de l’art postal ou des

correspondances d’artistes (*).

Cette forme d’art date des années 70. Elle consiste en un échange

de courriers entre artistes de tous bords et de tous continents. L’enveloppe

est peinte. Elle contient des manifestes artistiques et des commentaires. Cette

pratique, cependant plus ancienne, remonte à des temps reculés bien avant

l’existence de la philatélie et l’invention du timbre-poste. En effet, le port

était payé directement par le destinataire au moment de la remise du message.

Dans l’intention de déjouer cette contrainte, certains illustraient les

enveloppes de façon suffisamment explicite pour que le destinataire puisse

refuser la lettre après avoir examiné l’enveloppe.

(*) Extrait d’un article de Claude Dorval

paru dans « Profils Arts » le 19 janvier 1986 à l’occasion d’une

exposition d’enveloppes peintes à la Galerie Caroline Corre, 53 rue Berthe dans

le 18e.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©Collectif d’Abbesses à Anvers cartes postales et lettres