L’Art Accroch’ Saint-Marc-la-Lande, 2 avril 2022, Saint-Marc-la-Lande. L’Art Accroch’ Saint-Marc-la-Lande

2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Cette 15° édition accueille les œuvres de l’artiste Pierre Tézière, invité d’honneur qui présente l’exposition “De la poterie à la peinture”, et les œuvres de 18 artistes amateurs (peinture, sculpture, photographie, …). Cette 15° édition de L’Art Accroch’ (salon d’artistes amateurs) accueille les œuvres de l’artiste Pierre Tézière, invité d’honneur qui présente l’exposition “De la poterie à la peinture”, et les œuvres de 18 artistes amateurs (peinture, sculpture, photographie, …). +33 5 49 63 43 31 Organisé par La Maison du Patrimoine, L’Art Accroch’ est un salon d’artistes amateurs favorisant les rencontres entre le public, les artistes et les œuvres dans un monument historique de caractère, la Commanderie des Antonins à Saint-Marc-la-Lande (79).

