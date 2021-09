Rennes Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine, Rennes L’Art à Vélo / DJ Julien Tiné Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— **L’art à Vélo – Dj Julien Tiné** Découverte à vélo du patrimoine artistique du campus de Beaulieu. Accompagnée de DJ Julien Tiné juché sur le Cyclogistic, une promenade insolite sous le signe de la diversité des artistes et des œuvres d’art contemporain (sculptures, tapisseries, mosaïque…), un musée atypique, hors les murs. **Deux départs du Diapason avec votre vélo :** 14h30 > [Réservation](https://www.billetweb.fr/lart-a-velo-depart-1) 16h00 > [Réservation](https://www.billetweb.fr/lart-a-velo-depart-2) _Cet événement est réservé aux étudiants de l’Université de Rennes 1._ _Dans le cadre de Planète Rennes 1._

Gratuit / Réservation obligatoire

2021-09-13T14:30:00 2021-09-13T15:30:00;2021-09-13T16:00:00 2021-09-13T17:00:00

