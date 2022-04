L’art à petits pas Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

L’art à petits pas Cherbourg-en-Cotentin, 29 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin. L’art à petits pas Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-29 10:30:00 10:30:00 Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche C’est le rendez-vous de l’art des tout-petits ! « Défilé de mode au Musée » :

Les personnages des tableaux, mordus de mode, ont perdu leurs habits. Aidons-les, en collant le bon habit, au bon endroit ! Tranche d’âge : 2 à 5 ans.

RDV à l’accueil du musée.

Sur réservation au 02 33 23 39 33. Sans surcoût. C’est le rendez-vous de l’art des tout-petits ! « Défilé de mode au Musée » :

Les personnages des tableaux, mordus de mode, ont perdu leurs habits. Aidons-les, en collant le bon habit, au bon endroit ! Tranche d’âge : 2 à 5 ans.

RDV à l’accueil du… musees@cherbourg.fr +33 2 33 23 39 30 https://www.cherbourg.fr/infos-services/culture-et-loisirs/musees-171.html C’est le rendez-vous de l’art des tout-petits ! « Défilé de mode au Musée » :

Les personnages des tableaux, mordus de mode, ont perdu leurs habits. Aidons-les, en collant le bon habit, au bon endroit ! Tranche d’âge : 2 à 5 ans.

RDV à l’accueil du musée.

Sur réservation au 02 33 23 39 33. Sans surcoût. Le Quasar – Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Le Quasar - Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Le Quasar - Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

L’art à petits pas Cherbourg-en-Cotentin 2022-04-29 was last modified: by L’art à petits pas Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 29 avril 2022 Cherbourg-en-Cotentin manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche