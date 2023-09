L’art à l’écran / Films d’artistes & DJ set Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 20 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

À l’occasion du Ré-amarrage du CWB | Paris et de sa programmation des Heures Sauvages #2, venez assister à la projection d’une sélection de films d’artistes et finir la soirée par un DJ set.

La 4ème édition de notre cycle dédié aux films d’artistes et films sur l’art – 25 Arts Seconde – poursuit sa sonde de l’image en mouvement et des intrications entre art contemporain et cinéma le temps d’une soirée et en Cyberspace en se symbiosant aux Heures Sauvages.

Society, Alex Verhaest (2023, 15 min)

Un corbeau raconte l’histoire de cinq « amis » vivant ensemble. Il s’agirait d’une existence paisible s’il n’y en avait pas un sixième, qui essaie continuellement de se joindre à eux. Les cinq ne connaissent pas ce sixième. Ils ne se connaissent pas non plus les uns les autres en vérité, mais ce qui est acceptable entre eux n’est pas admissible pour ce sixième.

Interlude, Bertrand Cavalier (2023)

La nuit, des lueurs, la ville. Des individus qui s’y perdent. Interlude est comme un mirage : dans l’immensité du désert urbain, le reflet de nouvelles images. L’humain moderne est-il urbain par nature ? La nature a-t- elle pu se transformer au point de devenir urbaine ?

Derrière la façade, la poussière est enlevée sous les dossiers, Denicolai & Provoost (2006, 16 min)

La caméra suit les mains et les gestes de deux techniciennes de surface parcourant un centre culturel en Flandre, à 6h du matin, du bureau du directeur situé au troisième étage jusqu’aux toilettes publiques en sous-sol.

L’Épée du soleil, Le Gentil Garçon (2023, 15 min)

L’Épée du Soleil est un court métrage en stop-motion Inspiré très librement de Monsieur Palomar d’Italo Calvino, une étonnante méditation autour du regard.

Trilogie Yoko Osha, Lázara Rosell Albear (2015 –2021)

Projection simultanée des vidéos en salle de Théâtre

DJ set pour clôturer la soirée

Plat de résistance, Livia Melzi (2022, 15 min)

Brésilienne de naissance et française d’adoption, Lívia Melzi joue de cette double culture dans le Grand Salon de l’Ambassade du Brésil à Paris, pièce de réception ornée de panneaux en bas-relief représentant des scènes de chasse.

Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

Cinéma du Centre Wallonie Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

Contact : https://cwb.fr/agenda/les-heures-sauvages-l-art-a-l-ecran-films-d-artistes-dj-set +33153019696 info@cwb.fr

Alex Verhaest