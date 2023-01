L’art à La Perrière Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’Évènement: Belforêt-en-Perche

Orne La Perrière, Petite Cité de Caractère au cœur du Perche et village millénaire vous accueille le week-end de la Pentecôte pour son Marché des arts. Faire découvrir le patrimoine du village de La Perrière en invitant des artistes à exposer chez les habitants du village, dans les rues, etc. La Perrière, Petite Cité de Caractère au cœur du Perche et village millénaire vous accueille le week-end de la Pentecôte pour son Marché des arts. Faire découvrir le patrimoine du village de La Perrière en invitant des artistes à exposer chez les habitants du village, dans les rues, etc. lartalaperriere@gmail.com +33 6 47 19 02 54 Village de La Perrière La Perrière Belforêt-en-Perche

