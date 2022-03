L’Art à La Pell – Parcours artistique au Pellerin Le Pellerin Le Pellerin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L'Art à La Pell – Parcours artistique au Pellerin Le Pellerin, 15 mai 2022, Le Pellerin. 2022-05-15

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : oui Le samedi 14 et le dimanche 15 mai 2022 de 10h à 19h, venez flâner dans les jolies rues du Pellerin sur les bords de Loire à la découverte des 25 artistes locaux qui vous accueillent dans une dizaine de lieux.Vous pourrez également assister aux nombreuses démonstrations et participer aux ateliers de découverte : modelage, peinture, poésie, couture, teinture végétale….Renseignements : www.facebook.com/LARTALAPELL Le Pellerin adresse1} Le Pellerin 44640

