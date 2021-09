Gurs Gurs Gurs, Pyrénées-Atlantiques “L’Art à la maison” Gurs Gurs Catégories d’évènement: Gurs

"L'Art à la maison" 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-11 19:00:00

Gurs Pyrénées-Atlantiques Gurs Exposition artistique chez les habitants de Gurs : les villageois ouvriront leur maison, leur grange ou leur jardin à des artistes qui présenteront leurs œuvres au public (sculptures, peintures, bijoux…). L’occasion également de visiter le village en suivant un itinéraire pédestre avec un plan de localisation des artistes.

