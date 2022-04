“L’Art à la maison”

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 Les artistes reviennent au village ! Etes-vous prêts à accueillir l'exposition d'œuvres artistiques et artisanales dans vos jardins, granges, maisons ? Les œuvres sont déposées chez les habitants le samedi matin et reprises le dimanche soir. Les artistes restent sur la journée, ils sont autonomes pour les repas. Vous pouvez toutefois leur offrir un café si vous le souhaitez ! dernière mise à jour : 2022-04-23 par

