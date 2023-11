Soirée de Noël Larsillias Saint-Bonnet-le-Froid, 8 décembre 2023, Saint-Bonnet-le-Froid.

Saint-Bonnet-le-Froid,Haute-Loire

Animations pour tous (dès3 ans) dès 19h30:

– accès SPA

-activités créatives

– lettre au Père Noël

– visite du lutin du Père Noël

– Gourmandises de Noël.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Larsillias Spa les Sources du Haut Plateau

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Entertainment for all (from age 3) from 7:30pm:

– sPA access

-creative activities

– letter to Santa

– visit from Santa’s elf

– Christmas treats

Animación para todos (a partir de 3 años) a partir de las 19.30 h:

– acceso al SPA

-actividades creativas

– carta a Papá Noel

– visita del elfo de Papá Noel

– Golosinas navideñas

Animationen für alle (ab3 Jahren) ab 19:30 Uhr:

– zugang zum SPA

-kreative Aktivitäten

– brief an den Weihnachtsmann

– besuch des Elfen des Weihnachtsmanns

– Weihnachtliche Leckereien

