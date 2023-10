Conférence « Lorsque les champignons nourrissent le sol » par Marc-André Selosse L’Arsénic Gindou, 2 novembre 2023, Gindou.

Gindou,Lot

Dans le cadre des Rencontres d’automne, Plantes et Cie organise la venue de Marc-André Selosse en partenariat avec le Jardin Bourian. Le célèbre biologiste donnera une conférence « Lorsque les champignons nourrissent le sol », précédée d’une séance de dédicaces.

Marc-André Selosse est biologiste spécialisé en botanique, professeur au Museum national d’Histoire naturelle à Paris, enseignant dans plusieurs universités en France et à l’étranger, auteur de plusieurs livres : Jamais seul, Les Goûts et les couleurs du monde, l’Origine du monde..

2023-11-02 20:00:00 fin : 2023-11-02 . .

L’Arsénic

Gindou 46250 Lot Occitanie



As part of its Rencontres d?automne program, Plantes et Cie is organizing a visit by Marc-André Selosse, in partnership with Jardin Bourian. The renowned biologist will give a talk entitled « When mushrooms feed the soil », preceded by a book signing.

Marc-André Selosse is a biologist specializing in botany, professor at the Museum national d?Histoire naturelle in Paris, lecturer at several universities in France and abroad, and author of several books: Jamais seul, Les Goûts et les couleurs du monde, l?Origine du monde.

En el marco de los Encuentros de otoño, Plantes et Cie organiza, en colaboración con el Jardín Bourian, la visita de Marc-André Selosse. El célebre biólogo ofrecerá una conferencia titulada « Cuando los hongos alimentan la tierra », precedida de una sesión de firma de libros.

Marc-André Selosse es biólogo especializado en botánica, profesor en el Museo Nacional de Historia Natural de París, conferenciante en varias universidades francesas y extranjeras, y autor de varios libros: Jamais seul, Les Goûts et les couleurs du monde, l’Origine du monde.

Im Rahmen der Herbsttreffen organisiert Plantes et Cie in Zusammenarbeit mit dem Jardin Bourian den Besuch von Marc-André Selosse. Der berühmte Biologe wird einen Vortrag mit dem Titel « Wenn Pilze den Boden nähren » halten, dem eine Signierstunde vorausgeht.

Marc-André Selosse ist Biologe mit Schwerpunkt Botanik, Professor am Museum national d’Histoire naturelle in Paris, Dozent an mehreren Universitäten in Frankreich und im Ausland, Autor mehrerer Bücher: Jamais seul, Les Goûts et les couleurs du monde, L’Origine du monde (Der Ursprung der Welt).

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cazals-Salviac