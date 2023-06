Spectacle de fin d’année des Cas du Cyrque avec la Cie Trip-tic L’Arsénic Gindou, 23 juin 2023, Gindou.

Gindou,Lot

Les Cas du Cyrque vous proposent une restitution des ateliers cirque menés à Salviac, avec les petits et les adultes circassiens amateurs. Les adultes seront accompagnés des amateurs de la Cie Trip-tic..

2023-06-23 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-23 19:10:00. .

L’Arsénic

Gindou 46250 Lot Occitanie



Les Cas du Cyrque present a restitution of the circus workshops held in Salviac, with young and adult amateur circus performers. The adults will be accompanied by amateurs from Cie Trip-tic.

Les Cas du Cyrque presentan los talleres de circo celebrados en Salviac, con artistas de circo aficionados de todas las edades. Los adultos estarán acompañados por aficionados de la compañía Trip-tic.

Les Cas du Cyrque präsentieren Ihnen eine Wiederholung der Zirkusworkshops, die in Salviac mit kleinen und erwachsenen Amateurzirkusleuten durchgeführt wurden. Die Erwachsenen werden von den Amateuren der Cie Trip-tic begleitet.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Cazals-Salviac