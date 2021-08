Bègles La Morue est dans la Plage Bègles, Gironde Larsene rocks ! La Morue est dans la Plage Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Larsene rocks ! La Morue est dans la Plage, 11 septembre 2021, Bègles. Larsene rocks !

La Morue est dans la Plage, le samedi 11 septembre à 16:15

Les élèves des ateliers rocks «Jeu en Groupe» et de la chorale «Rock in Family» de l’école de musique du Docteur Larsène viendront… vous embarquer dans des sonorités rocks et une ambiance bouillonnante ! Larsène regroupe une école de musiques actuelles et danse et une régie répétitions en plein coeur du quartier des Terres Neuves. Ateliers et Chorale rock – Village des P’tits Mousses La Morue est dans la Plage Avenue Pierre Mendès Bègles 33130 Bègles Hourcade Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T16:15:00 2021-09-11T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu La Morue est dans la Plage Adresse Avenue Pierre Mendès Bègles 33130 Ville Bègles lieuville La Morue est dans la Plage Bègles