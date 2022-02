Larsene : Live On Mars Salle Delteil, 26 février 2022, Bègles.

LIVE ON MARS ———— Décollage musical imminent sur une autre planète, avec des rêves pleins la tête, comme des envies de faire la fête… Concerts de rock, reggae, rap, danse, ateliers, animations… Cette année, les 26 et 27 mars, Larsene, acteur des musiques actuelles et des danses depuis 30 ans sur Bègles et la métropole, propose sur un week-end entier, un festival aux sonorités éclectiques. Venez découvrir une riche programmation entièrement pensée et organisée par un groupe de bénévoles pour tous les âges. Il est grand temps de se retrouver, tous ensemble, où les rires et les chants, les sourires et les danses seront les étoiles d’une nouvelle ère placée sous le signe du partage. ### **Où ?** Dans 3 lieux rapprochés : La salle Delteil (Rue du XI Novembre), la salle Chauvin (15 Rue Louis Eloi) et la cours de l’école Gambetta (Rue du XI Noevmbre). ### **Le programme ?** Samedi 26 mars 16h à 19h : animations, ateliers, jeux, DJset Cour de l’école Gambetta et salle Chauvin / entrée libre 19h à 0h : concerts rock, rap, reggae, pop + danses Salle Delteil / 7€ à 10€ et gratuit pour les – de 12 ans. Dimanche 27 mars : 12h – 14h : Repas de la Nouvelle Heure (7€ à 10€ / personne) 14h – 19h : concerts, animations, jeux … Cour de l’école Gambetta et salle Chauvin Tarif : entrée libre Bourse aux vélos de Cycles et Manivelles de 9h à 17h.

