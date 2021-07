L’Arsène Gospel à Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche, 1 août 2021-1 août 2021, Barbirey-sur-Ouche.

L’Arsène Gospel à Barbirey-sur-Ouche 2021-08-01 – 2021-08-01

Barbirey-sur-Ouche 21410 Barbirey-sur-Ouche

– 15h00 –

Gospel, funk, rythm & blues, soul, jazz…imprègnent leur musique. C’est autour des chants sacrés noirs américains qu’ils ont décidé de réunir leurs expériences pour ce concert.

Un chant profond, réparateur, qui fait appel à nos émotions et qui est une source inépuisable d’énergie.

SOUND OF GOSPEL est un groupe composé de Virginie Doulouma (piano et chant), Elise Theurel (chant Soprano), Chrystèle Allouis (chant Alto), Simon Geoffroy (chant Ténor et percussions), et Mickael Sévrain (technique).

Ce concert est proposé par la Communauté de communes Ouche et Montagne, et la commune de Barbirey-sur-Ouche.

Renseignements : mairiedebarbirey@orange.fr

Participation libre

