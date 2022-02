Larsene Challenge – Stage de Composition musicale Larsene Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Larsene Challenge – Stage de Composition musicale Larsene, 24 février 2022, Bègles. Larsene Challenge – Stage de Composition musicale

du jeudi 24 février au samedi 26 février à Larsene

Venez apprendre à composer un morceau, puis l’enregistrer en studio avec Clément Leclercq ! Stage réservé aux musiciens ou élèves ( guitare / batterie / clavier / chant / basse) intermédiaires et avancés ! Il reste des places en priorité pour un clavieriste/ pianiste, possibilités aussi pour des chanteurs ou guitaristes … Pour d’autres instruments, n’hésitez pas à nous contacter quand même… TARIF : 65€

65€ sur réservation

Deux jours pour composer , 1 jour pour enregistrer Larsene 35 Rue des Terres Neuves, 33130 Begles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T18:00:00 2022-02-24T20:30:00;2022-02-25T18:00:00 2022-02-25T20:30:00;2022-02-26T11:00:00 2022-02-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Larsene Adresse 35 Rue des Terres Neuves, 33130 Begles Ville Bègles lieuville Larsene Bègles Departement Gironde

Larsene Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Larsene Challenge – Stage de Composition musicale Larsene 2022-02-24 was last modified: by Larsene Challenge – Stage de Composition musicale Larsene Larsene 24 février 2022 Bègles Larsene Bègles

Bègles Gironde