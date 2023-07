Atelier de musique Larsène Bègles, 19 juillet 2023, Bègles.

Atelier de musique Mercredi 19 juillet, 15h00 Larsène Gratuit sur inscription

Atelier de musique par Larsene de l’Amicale Laïque

pour les 6 à 10 ans

Atelier de découverte musicale animé par Alexis Favraud à destination des 6-10 ans. Ludique et intuitif, cet atelier permettra aux enfants de découvrir de nombreux instruments de musique et de s’amuser collectivement en musique. Ouvert à tous niveaux.

Larsene, section de l’Amicale Laïque de Bègles, est une école de musiques actuelles et de danses au sein du quartier des Terres Neuves.

Gratuit sur inscription au 05 56 49 95 94

Larsène 35 Rue des Terres Neuves, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 94 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-begles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:30:00+02:00

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:30:00+02:00

atelier animation

Adobe stock