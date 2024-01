LA CIGUE ET LES BREBIS GALEUSES L’ARSENAL Nogent-Le-Rotrou, samedi 9 mars 2024.

La Cigüe (bal païen)Folle messe et bal des émotions, La Ciguë prend ses racines dans les Chapelles abandonnées du Berry. Inspiré.es par leur terre natale, Chloé (Grande) et Etienne (Toukan Toukan) revisitent les danses folkloriques. Entre chants atemporels et bourrées endiablées, l’harmonie des cordes s’ancre dans la lourdeur des peaux, les effets s’empilent et distordent l’acoustique des sons pour réveiller l’âme des mauvaises graines.Les brebis galeuses (musique irlandaise)Les brebis galeuses (Gabriel BONNIN : violon, Félix GAROTTE : bouzouki, Vincent SIROTE : guitare) se sont rencontrées entre Colmar et Tours… Bien loin de Dublin… Autour d’un répertoire traditionnel et de quelques compositions, l’énergie communicative et fédératrice des trois musiciens ne laisse aucun doute sur une réelle envie de partage avec le public, sur leur plaisir à jouer ensemble, et sur leur complicité.Riches de leurs différentes formations et expériences musicales, ils revisitent les thèmes traditionnels irlandais de manière très personnelle et empruntent de diverses esthétiques.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

L’ARSENAL 8, PLACE SULLY 28400 Nogent-Le-Rotrou 28