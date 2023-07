Concert « Le duo Anthémis » L’Arsenal – cité musicale Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Concert « Le duo Anthémis » Samedi 16 septembre, 17h00 L’Arsenal – cité musicale Gratuit, sur inscription

Le duo Anthémis est né en 2016 d’un besoin irrépressible de musique de chambre de la part de ses deux protagonistes. Ils ont la joie de partager avec vous le fruit de leur travail, dans des répertoires variés : germanismes de Brahms à Berg ; l’univers coloré, poétique et raffiné de la musique française du XIXe et XXe siècle ; l’univers rafraîchissant, brillant et «jazzy» de musiques américaines et d’Europe de l’Est.

L’Arsenal – cité musicale 3 avenue Ney, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle Grand Est 03 87 74 16 16 https://www.citemusicale-metz.fr [{« type »: « email », « value »: « bill@citemusicale-metz.fr »}] Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe à la croisée des genres et des publics. Lieu emblématique de la culture à Metz, il a été totalement réinventé par Ricardo Bofill en 1989 et figure désormais parmi les salles les plus prestigieuses d’Europe. La Grande Salle est notamment reconnue pour ses qualités acoustiques incomparables.

Depuis son ouverture, l’Arsenal soutient la création en accueillant des artistes en résidence et propose une programmation riche et diversifiée, autour des musiques symphoniques, baroques, jazz et de la danse.

Ensemble patrimonial d’exception, l’Arsenal est doté de trois salles de spectacle, d’une galerie d’exposition photographique, de divers salons de réception et espaces de rencontre. L’Arsenal est également en charge de deux bâtiments classés au titre des Monuments historiques : Saint-Pierre-aux-Nonnains ainsi que la Chapelle des Templiers, datant respectivement des IVe et XIIIe siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

