Le samedi 04 juin 2022

de 17h00 à 06h00

De 8 € à 20 €

Une après-midi à la Cartoucherie avec Christos Papadopoulos, l’un des plus grands chorégraphes grecs du moment, qui crée une pièce pour 6 danseurs inspirée de la lente dérive de la plus grande plateforme de glace de l’Antarctique. Christos Papadopoulos, l’un des plus grands chorégraphes grecs du moment, crée une pièce pour 6 danseurs inspirée de la lente dérive de la plus grande plateforme de glace de l’Antarctique. Une écriture chorégraphique rigoureuse et hypnotique, qui défie notre perception du gestuel. Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/larsen-c/ 0141741707 https://www.facebook.com/search/top?q=atelier%20de%20paris%20%2F%20cdcn https://www.facebook.com/search/top?q=atelier%20de%20paris%20%2F%20cdcn https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/78560-larsen-c-de-christos-papadopoulos

