Larsen C Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Paris

Du 9 au 14 décembre 2021

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h

et dimanche de 15h à 16h

payant

Un groupe de danseurs défie notre perception, tel un phénomène naturel, construit avec minutie et pourtant insaisissable. Une pièce de Christos Papadopoulos vaut invitation à rejoindre une équipe de biologistes, physiciens, comportementalistes, psychologues, chimistes… Comme tout chercheur, il est mû par la nécessité d’avancer puisque la science, on le sait bien, ne connaît pas de point final. Avec Larsen C, il approfondit ses essais sur la résilience des individualités dans un mouvement partagé, commencée dans Elvedon et Ion. Plus que jamais il défie ici notre perception d’un phénomène cinétique et gestuel, produit par un groupe de danseurs qui ne cessent de varier postures, gestes, rythme et qualité de mouvement. À peine perceptibles, les évolutions introduisent pourtant des changements profonds, renvoyant autant à des phénomènes naturels qu’à nos gestes quotidiens. Où le spectateur est invité à vivre une expérience contemplative, à la fois rigoureuse et subliminale. Spectacles -> Danse Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

Spectacles -> Danse

Date complète :

Théâtre de la Ville - Abbesses
31 rue des Abbesses
Paris