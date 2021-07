Larsen C – Christos Papadopoulos La Manufacture CDCN, 2 octobre 2021, Bordeaux.

Larsen C – Christos Papadopoulos

La Manufacture CDCN, le samedi 2 octobre à 19:30

Larsen C – Christos Papadopoulos ——————————– ### sam. 2 octobre – 19h30 ### 60 min – tout public Le chorégraphe grec Christos Papadopoulos aime travailler sur l’évolution lente et organique du geste. Dans cette pièce fascinante, le mouvement semble se répéter à l’infini, mais il n’en est rien : il se transforme peu à peu, se décale, se réinvente, créant un effet saisissant sur notre perception, augmenté par l’effet de groupe porté par les sept interprètes. Sur une musique vibratoire, changeant de la même manière, par décalages successifs, Larsen C invite à la méditation autant qu’à l’étonnement. — Production : Onassis Stegi, Athens (GR) / Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès within the framework of the New Settings Program / Coproduction: A-CDCN (Les Hivernales – CDCN d’Avignon, La Manufacture – CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux · La Rochelle, L’échangeur – CDCN Hauts-de-France, Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté, Chorège I CDCN Falaise Normandie, Le Pacifique – CDCN Grenoble – Auvergne – Rhône-Alpes, Touka Danses – CDCN Guyane, Atelier de Paris / CDCN, Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France, POLE-SUD CDCN / Strasbourg, La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie, La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne)(FR); La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne (FR); Théâtre de la Ville, Paris (FR); Les Halles de Schaerbeek, Brussels (BE); Julidans, Amsterdam (NL); Romaeuropa Festival (IT); Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine (FR); NEON Organization for Culture and Development (GR); Festival Aperto / Fondazione I Teatri – Reggio Emilia (IT); Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid (ES) / Avec l’aide à la résidence de Département du Val-de-Marne, the Lavanderia a Vapore — En coréalisation avec le FAB Festival International des Arts de Bordeaux Métropole 2021 Une coproduction de l’A-CDCN — + d’infos ici : [Larsen C](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/larsen-cchristos-papadopoulos2-oct-2021/)

Payant / tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf' 12€ – carte Manuf'réduit 10€

