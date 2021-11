Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Larry Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Ce que Larry raconte, c’est ce qu’il connaît le mieux : la famille, la rue et ce qui se passe dans son quartier de l’Elsau, à Strasbourg. Ses années passées au creux de la capitale européenne, il les met à l’honneur dans sa 1ère mixtape Cité blanche. De disque d’or en single platine, le public de Youtube et consort adhère à son « flow laser » et s’entiche du jeune homme, soucieux de rencontres artistiques et de featuring qui se « produisent au feeling », à l’instar de Leto, Hamza ou Maes. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 24€ / Plein tarif : 22€ / Tarif abonné : 19€

Avec Petit Prince, son 1er album, Larry affirme son identité artistique, sa blondeur tendance péroxydée aux antipodes de son rap tendance textes sombres.

