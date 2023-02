Larry John Mcnally SUNSIDE, 22 mars 2023, PARIS.

Larry John Mcnally SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 19:30 (2023-03-22 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Bien que Larry préfère rester à l’écart des projecteurs, il retrouve de nombreux artistes pour enregistrer ses chansons : The Eagles (« | Love to Watch a Woman Dance »), Rod Stewart (« The Motown Song »), Joe Cocker (« Long Drag Off A Cigarette ») , Chaka Khan (« Sleep on It » et « A Woman in a Man’s World »), Don Henley (« For My Wedding ») et, bien sûr, Raitt (« Nobody’s Girl » et « Slow Ride »), pour nommez quelques humbles.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

